DICAS DE SAÚDE Colgate: o que fazer para manter a saúde bucal em dia após suspensão de creme dental pela Anvisa Empresa diz ter entrado com recurso que resultou na suspensão automática da interdição feita pela autarquia

A comercialização do creme dental Colgate Total 12 Clean Mint foi suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a partir desta quinta-feira (28).

O motivo da interdição se deu, segundo o órgão, após a ocorrência de um "número significativo de relatos de eventos adversos associados ao uso do produto".

A Colgate, por outro lado, afirma que entrou com um recurso que suspendeu a interdição do creme dental feita pela Anvisa.

Entretanto, muitas reclamações de consumidores ainda são relatadas nas redes sociais, visto que a alteração na fórmula do produto teria ocasionado problemas na saúde bucal dessas pessoas.

O cirurgião-dentista e professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, Cláudio Heliomar, comentou sobre as principais componentes dos cremes dentais e suas funções para a higiene bucal.



"Os cremes dentais atuais combinam ingredientes que promovem limpeza, proteção e frescor, como abrasivos (sílica, carbonato de cálcio) para remover placa e manchas, fluoretos (fluoreto de sódio, fluoreto estanoso) que fortalecem o esmalte e previnem cáries, e umectantes (glicerina, xilitol, sorbitol, água) que evitam o ressecamento da pasta", iniciou.



"Além disso, contêm tensoativos (lauril sulfato de sódio, polietileno glicol) para formar espuma e dissolver resíduos, aromatizantes (mentol, canela, óleo de cravo, anis, baunilha, hortelã) que conferem sabor e frescor, conservantes (parabenos, benzoato de sódio) que prolongam a validade e corantes (clorofila, dióxido de titânio) para dar cor ao produto. Alguns também incluem substâncias antimicrobianas, como óleos essenciais ou triclosan (menos comum atualmente), auxiliando na redução da formação de biofilme bacteriano", concluiu.



Ele reforça que alguns componentes podem ser prejudiciais para algumas pessoas, sempre reforçando os cuidados na hora de escolher o melhor produto para o consumo.



"Embora seguros para a maioria, alguns compostos dos cremes dentais podem causar reações adversas em indivíduos sensíveis, como o lauril sulfato de sódio, que pode provocar aftas, e aromatizantes artificiais, como mentol e canela, que podem irritar mucosas ou causar alergias. Parabenos e triclosan, menos comuns hoje, estão associados a alergias e possíveis efeitos desreguladores hormonais em altas doses. Fluoretos raramente causam alergia, mas, em casos suspeitos, é recomendável investigar outros componentes antes de atribuir a sensibilidade ao flúor. Óleos essenciais, como eucalipto, podem sensibilizar algumas pessoas, e corantes, embora raramente, também podem desencadear reações alérgicas", destacou.



O doutor assegura que, para escolher o melhor creme dental para o consumo, é necessário sempre se atentar para as substâncias presentes.



"Fórmulas mais enxutas (com menos ingredientes) tendem a apresentar menor risco de reações adversas. Ao escolher um creme dental em supermercados ou farmácias, leia o rótulo atentamente e verifique se há substâncias às quais você é sensível – mesmo produtos “naturais” podem conter irritantes potenciais. A melhor recomendação é sempre procurar a orientação de um Cirurgião-Dentista, que poderá indicar o creme dental mais adequado ao seu caso e, se necessário, prescrever uma formulação hipoalergênica", afirmou o doutor.

