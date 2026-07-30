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LEMBRA DELA? Colina de foto clássica do Windows XP surge seca e irreconhecível 30 anos depois; veja Imagens atuais do Google Street View mostram a paisagem bem diferente da registrada em 1996; há poucos anos, o local estava coberto por vinhedos

A colina que ficou mundialmente conhecida como cenário da imagem Bliss, o icônico papel de parede do Windows XP, aparece hoje seca e praticamente irreconhecível nas imagens do Google Street View.

A diferença na paisagem, no entanto, acompanha a mudança de estações na Califórnia. Em 2006, ela já apareceu seca, enquanto também foi vista coberta de vinhedos verdes poucos anos atrás. Em 2026, o famoso clique completa 30 anos.

A fotografia foi registrada em janeiro de 1996 pelo norte-americano Charles O'Rear, ex-fotógrafo da National Geographic. Durante uma viagem entre Napa e Sonoma, na Califórnia, ele avistou uma colina intensamente verde logo após uma chuva e decidiu parar o carro para fazer alguns registros com uma câmera analógica Mamiya RZ67.

O'Rear contou em uma entrevista a um site australiano que o inverno na região proporcionava uma curta janela, de cerca de duas semanas, em que a vegetação adquiria um tom verde intenso e as tempestades deixavam o céu limpo, criando as condições ideais para a imagem. Segundo ele, era preciso estar no lugar certo e no momento exato para conseguir o resultado desejado.

A icônica colina do Windows XP 30 anos depois: bem diferente | Foto: Google Street View/Reprodução

A icônica colina do Windows XP 30 anos depois: bem diferente | Foto: Google Street View/Reprodução





Anos depois, a fotografia foi licenciada pela Microsoft e escolhida como plano de fundo padrão do Windows XP, lançado em 2001. Batizada de Bliss ("contentamento", em português), a imagem se transformou em um dos maiores símbolos da era dos computadores pessoais e é considerada uma das fotografias mais vistas da história.

O local exato do registro foi identificado por Grant Marek, editor do site SFGate, ligado ao jornal San Francisco Chronicle. Desde então, a curiosidade sobre a paisagem levou muitos internautas a acompanhar sua transformação ao longo dos anos.

Atualmente, graças ao Google Street View, é possível visitar virtualmente a colina e comparar sua aparência com a da imagem que marcou gerações. A paisagem, antes conhecida pelo gramado verde sob um céu azul repleto de nuvens, hoje apresenta um cenário muito diferente, reflexo das mudanças naturais e do uso agrícola da área ao longo das últimas décadas.

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