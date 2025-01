Colisão aérea em Washington era 'absolutamente' evitável, diz secretário de Transportes

A- A+



A colisão entre um avião comercial e um helicóptero militar perto da cidade de Washington, da qual não se acredita haver sobreviventes, era "absolutamente" evitável, considerou o secretário de Transportes, Sean Duffy, nesta quinta-feira (30).



"Se eu acho que isso era evitável? Absolutamente", declarou Duffy em uma coletiva de imprensa na qual as autoridades destacaram as boas condições climáticas no momento do acidente na noite de quarta-feira.

