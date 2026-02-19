A- A+

OURICURI Colisão na BR-316 deixa um morto e um ferido no Sertão de Pernambuco Sinistro aconteceu na tarde dessa quarta-feira (18). Segundo a PRF, chovia no momento da colisão

Um motorista morreu após ter o carro atingido por outro veículo na BR-316, em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco.



O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira (18), por volta das 16h15, no quilômetro 78 da rodovia federal.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento em que o motorista de um Chevrolet Omega perdeu o controle do veículo, que rodou na via e acessou a contramão.



"Na sequência, um carro modelo Gol, que seguia no sentido contrário, não conseguiu desviar e colidiu no primeiro veículo", afirmou a PRF.

Com a batida, o condutor do Gol não resistiu e morreu no local. Já o motorista do Omega ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Ouricuri.



Imagens divulgadas pela PRF mostram que os veículos ficaram destruídos.



Os nomes e idades dos envolvidos não foram divulgados. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do condutor ferido.



Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) esteve no local para realizar a perícia. A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o sinistro de trânsito.

