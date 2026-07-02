Qui, 02 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta02/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SERTÃO

Colisão entre caminhão e bitrem deixa motoristas feridos e mata jumento em Petrolina

Suspeita, segundo a PRF, é de que o caminhão atropelou um jumento, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o bitrem

Reportar Erro
Dois caminhões colidiram na Br-407, em Petrolina, na noite da última quarta-feira, 1Dois caminhões colidiram na Br-407, em Petrolina, na noite da última quarta-feira, 1 - Foto: Ascom/PRF PE

Dois caminhões colidiram frontalmente no quilômetro 99 da BR-407, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na noite dessa quarta-feira (1º).

Um dos caminhões era um bitrem, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência.

Segundo a corporação, o sinistro ocorreu por volta das 19h, e a suspeita é de que o caminhão atropelou um jumento, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o bitrem.

Caminhão fica danificado após colidir com um bitrem na BR 407, em Petrolina, na noite dessa quarta-feira, 1º | Foto: Ascom/PRF PE

Ambos os motoristas ficaram gravemente feridos e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

Leia também

• "Golpe do amor": argentino preso no Rio é suspeito de ter feito vítimas em Pernambuco e Alagoas

• Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco começa sábado (4), no Teatro de Santa Isabel

• Cantor de forró tranquiliza fãs após acidente durante show em Pernambuco

Após os atendimentos, os dois foram encaminhados para um hospital da cidade.

Também segundo a PRF, o jumento não resistiu à colisão e morreu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter