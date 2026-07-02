A- A+

SERTÃO Colisão entre caminhão e bitrem deixa motoristas feridos e mata jumento em Petrolina Suspeita, segundo a PRF, é de que o caminhão atropelou um jumento, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o bitrem

Dois caminhões colidiram frontalmente no quilômetro 99 da BR-407, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na noite dessa quarta-feira (1º).

Um dos caminhões era um bitrem, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência.

Segundo a corporação, o sinistro ocorreu por volta das 19h, e a suspeita é de que o caminhão atropelou um jumento, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o bitrem.

Caminhão fica danificado após colidir com um bitrem na BR 407, em Petrolina, na noite dessa quarta-feira, 1º | Foto: Ascom/PRF PE

Ambos os motoristas ficaram gravemente feridos e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

Após os atendimentos, os dois foram encaminhados para um hospital da cidade.

Também segundo a PRF, o jumento não resistiu à colisão e morreu.

Veja também