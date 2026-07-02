Colisão entre caminhão e bitrem deixa motoristas feridos e mata jumento em Petrolina
Suspeita, segundo a PRF, é de que o caminhão atropelou um jumento, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o bitrem
Dois caminhões colidiram frontalmente no quilômetro 99 da BR-407, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na noite dessa quarta-feira (1º).
Um dos caminhões era um bitrem, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência.
Segundo a corporação, o sinistro ocorreu por volta das 19h, e a suspeita é de que o caminhão atropelou um jumento, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o bitrem.
Ambos os motoristas ficaram gravemente feridos e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.
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Após os atendimentos, os dois foram encaminhados para um hospital da cidade.
Também segundo a PRF, o jumento não resistiu à colisão e morreu.