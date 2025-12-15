Colisão envolvendo caminhão e dois carros congestiona Avenida José Estelita, sentido Centro
O acidente aconteceu próximo à subida do viaduto das Cinco Pontas, no Bairro de São José
Um sinistro de trânsito envolvendo um caminhão que transporta cilindro de oxigênio e dois carros particulares travou a movimentação de veículos no sentido centro da Avenida José Estelita, no Bairro de São José, no fim da tarde desta segunda-feira (15).
Apesar do impacto forte entre os veículos, nenhum condutor ou passageiro ficou ferido. Os carros particulares sofreram danos graves.
Enquanto a reportagem da Folha de Pernambuco esteve no local, os dois carros particulares ainda esperavam os caminhões guincho para a retirada dos veículos. Uma das faixas da via seguiu interditada.
O sinistro não resultou em vítimas. Apenas os veículos sofreram danos.
A Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) foi acionada por volta das 17h e seguiu no local para controlar o fluxo dos veículos.