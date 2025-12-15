Seg, 15 de Dezembro

Mobilidade

Colisão envolvendo caminhão e dois carros congestiona Avenida José Estelita, sentido Centro

O acidente aconteceu próximo à subida do viaduto das Cinco Pontas, no Bairro de São José

Sinistro de trânsito na avenida José EstelitaSinistro de trânsito na avenida José Estelita - Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Um sinistro de trânsito envolvendo um caminhão que transporta cilindro de oxigênio e dois carros particulares travou a movimentação de veículos no sentido centro da Avenida José Estelita, no Bairro de São José, no fim da tarde desta segunda-feira (15).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apesar do impacto forte entre os veículos, nenhum condutor ou passageiro ficou ferido. Os carros particulares sofreram danos graves.

Enquanto a reportagem da Folha de Pernambuco esteve no local, os dois carros particulares ainda esperavam os caminhões guincho para a retirada dos veículos. Uma das faixas da via seguiu interditada. 

O sinistro não resultou em vítimas. Apenas os veículos sofreram danos. 

A Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) foi acionada por volta das 17h e seguiu no local para controlar o fluxo dos veículos.

