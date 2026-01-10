A- A+

SINISTRO Colisão entre caminhões deixa motorista ferido na BR-101, em Igarassu Sinistro ocorreu na altura do km 37 após tentativa de desvio; vítima foi levada para a UPA

Uma colisão entre dois caminhões deixou um ferido no início da manhã deste sábado (10), no quilômetro 37 da BR-101, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 6h. A principal hipótese da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada ao local, é de que o condutor de um dos caminhões tentou desviar de um veículo que trafegava pela via e acabou atingindo um caminhão de menor porte, modelo F4000, que estava parado no acostamento.



"Em seguida, o primeiro caminhão atingiu a mureta da rodovia", completou a PRF, por meio de nota.

O caminhão de menor porte, modelo F4000, estava parado no acostamento - PRF/Divulgação

O motorista do caminhão que provocou a colisão sofreu ferimentos e precisou ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

"Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal", informou a PRF.

Até a última atualização da PRF, o caminhão de maior porte seguia no acostamento aguardando remoção.

Já o caminhão de menor porte apresentava licenciamento em atraso e, por esse motivo, foi recolhido pela corporação.

