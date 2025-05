A- A+

MATA NORTE Colisão entre carro e moto mata motorista na BR-408, em Carpina; veículos saíram da pista Acidente aconteceu por volta das 6h, no km 59 da rodovia federal

O motorista de um carro, de 31 anos, morreu, na manhã desta sexta-feira (30), após uma colisão com uma motocicleta, na BR-408, em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O acidente aconteceu por volta das 6h, no quilômetro 59 da rodovia federal, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para o local.

Segundo a PRF, o carro colidiu com a parte traseira da moto e, na sequência, os dois veículos saíram da pista.

A PRF informou também que o motorista do carro faleceu no local. Posteriormente, a equipe da corporação descobriu que o carro havia sido furtado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o condutor da moto ferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Por isso, o veículo foi encaminhado para a Polícia Civil de Paudalho, também na Mata Norte, que irá investigar o caso.

Instituto de Criminalística (IC), Instituto de Medicina Legal (IML) e Polícia Civil também estiveram no local.

