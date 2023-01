Colisão causa incêndio de dois caminhões e interdita a BR-232 em Arcoverde

A- A+

Uma colisão entre dois caminhões com incêndio nos dois veículos interdita por mais de três horas o tráfego na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.



Os dois caminhões - um baú e um tanque, com produto perigoso inflamável (gás GLP) - colidiram lateralmente por volta das 9h50 na altura do km 251da rodovia. Com o choque, houve o incêndio, que atingiu os dois veículos, principamente as cabines, que ficaram completamente queimadas.



Os motoristas não se feriram.



Foto: PRF/divulgação



Além da Polícia Rodoviária Federal, foi acionado o Corpo de Bombeiros. O trânsito ficou bloqueado para o trabalho de combate ao fogo e rescaldo.



