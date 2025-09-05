A- A+

RECIFE Colisão de caminhão com poste causa interdição temporária da av. Abdias de Carvalho, no Recife Bloqueio é para trocar do poste de alta tensão. CTTU e Neoenergia atuam no local

Os dois sentidos da avenida Abdias de Carvalho, na Zona Oeste do Recife, estão interditados na manhã desta sexta-feira (5) por conta da substituição de um poste de alta tensão. Durante a madrugada, um caminhão colidiu com o equipamento, que ficou suspenso na fiação.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o serviço começou por volta das 8h, na altura do Novo Atacarejo. A Neoenergia afirmou que “não existe cliente com o fornecimento de energia interrompido”.

Por conta da interdição para a troca do poste, estão sendo feitos os seguintes desvios:

* Cidade/subúrbio: avenida General San Martin;

* Subúrbio/cidade: rua Carlos Gomes.

Agentes e orientadores da CTTU organizam e orientam o trânsito durante o serviço.

Em nota, a Neoenergia afirmou que equipes trabalham na troca do poste e reconstrução da rede elétrica destruída. “Por ser um serviço de alta complexidade, a previsão é que seja concluído no período da tarde”, afirmou a distribuidora.

