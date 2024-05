Colisão de caminhão-tanque deixa oito mortos na Venezuela

A colisão entre um caminhão-tanque que transportava gás liquefeito de petróleo e pelo menos outros dois veículos deixou oito mortos em uma zona rural da Venezuela, informaram autoridades na sexta-feira (10).

"O acidente deixou um saldo lamentável de 8 mortos no local, incluindo 3 crianças, e dois feridos", afirmou o general Carlos Pérez Ampueda, vice-ministro para Gestão de Riscos e Proteção Civil, na rede social X.

As equipes de resgate estavam trabalhando para remover o veículo, que ficou tombado na beira da estrada, e resolver o derramamento de combustível, acrescentou o funcionário.

A colisão foi registrada em Vueltas Las Piedras, no município de San Juan de Los Morros, no estado de Guárico (centro), a cerca de 150 quilômetros da capital Caracas.

Relatos da imprensa local indicam que o caminhão-tanque inicialmente colidiu com uma motocicleta e posteriormente capotou, esmagando outro carro onde viajava a maioria das vítimas.