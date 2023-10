A- A+

Sinistro Colisão de carro com árvore deixa uma mulher morta na avenida Recife Uma mulher que vinha no banco do passageiro ao lado do condutor não resistiu ao choque e morreu no local

A colisão de um carro contra uma árvore nas proximidades do supermercado Bompreço, na avenida Recife, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife, deixou uma mulher morta: a passageira que estava sentada ao lado do condutor do veículo, um homem de 26 anos, que saiu ferido junto com uma menina de três anos.

A garotinha vinha no banco de trás. O choque do automóvel com a árvore foi exatamente do lado em que a mulher estava.

Quatro viaturas, entre elas de resgate, salvamento e comando operacional, e mais duas duplas de motos de atendimento pré-hospitalar foram enviadas ao local do sinistro.

“A criança foi conduzida ao Hospital Português, e o adulto ao Hospital Hapvida da Caxangá”, informou o Corpo de Bombeiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e a Guarda Municipal também participaram do atendimento.

