MUNDO Colisão de dois aviões deixa cinco mortos no Japão A Japan Airlines declarou que sua aeronave colidiu com a outra logo após o pouso

Cinco pessoas a bordo de um avião da Guarda Costeira japonesa morreram nesta terça-feira (2), após uma colisão com um avião comercial na pista do Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio, anunciou o ministro dos Transportes, Tetsuo Saito.

O avião, da companhia aérea Japan Airlines, pegou fogo após a colisão, segundo imagens transmitidas pelo canal de televisão pública japonês NHK, mas seus 379 passageiros e 12 tripulantes conseguiram ser retirados.

"Quanto ao avião da Guarda Costeira, fomos informados de que o capitão se salvou, e se confirmou a morte de cinco pessoas", disse o ministro à imprensa, acrescentando que ainda não se sabe a causa do acidente.

Em imagens gravadas às 17h47 (5h47 em Brasília), é possível ver o avião da Japan Airlines rodando na pista antes que uma grande explosão deixasse um rastro de chamas atrás da aeronave, que parou um pouco mais à frente.

Um vídeo publicado na rede social X mostra pessoas deslizando por um escorregador de emergência do avião, enquanto chamas consumiam a traseira do veículo.

Apesar da intervenção dos bombeiros, que pulverizaram a fuselagem, as chamas se espalharam por toda aeronave depois da retirada dos passageiros.

Voos domésticos cancelados

A Japan Airlines declarou que sua aeronave colidiu com a outra logo após o pouso.

O avião JAL 5016, um Airbus A50-900, chegou do aeroporto de Shin-Chitose, perto de Sapporo, no norte do Japão. Havia oito crianças no voo, informou a agência de notícias japonesa Kyodo.

"A fumaça começou a tomar conta do avião e pensei 'isso pode acabar mal'", disse um passageiro aos repórteres no aeroporto.

"Ouvimos um anúncio de que as portas traseira e do meio não poderiam ser abertas. Então todos desembarcaram pela frente", acrescentou.

Uma passageira relatou que, à medida que o fogo se espalhava, ficava cada vez mais difícil ver o interior da aeronave. "Estava muito quente dentro do avião e, para ser sincera, pensei que não sobreviveria", disse ela à NHK.

Já o avião da Guarda Costeira estava sendo preparado para voar para a província de Ishikawa para entregar suprimentos após o devastador terremoto de segunda-feira (1º), que matou pelo menos 48 pessoas.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, prestou homenagens aos que faleceram no acidente. "Estes funcionários tinham um elevado senso de missão e responsabilidade nas áreas danificadas, e isso é muito lamentável", disse, expressando o seu "respeito" e "gratidão".

Todos os voos domésticos do aeroporto foram cancelados, de acordo com o site do aeródromo, mas a maioria dos voos internacionais foi mantida.

O Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio é um dos dois aeroportos internacionais da capital japonesa e um dos mais movimentados do mundo.

Acidentes envolvendo aviões são extremamente raros no Japão. O mais grave ocorreu em 1985, quando um avião da Japan Airlines caiu entre Tóquio e Osaka, matando 520 pessoas, um dos piores desastres aéreos do mundo.

