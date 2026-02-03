Colisão de embarcação da guarda-costeira grega com barco de migrantes deixa 14 mortos

A- A+

Quatorze pessoas morreram nesta terça-feira (3) na colisão de um barco da guarda-costeira da Grécia e uma embarcação que transportava imigrantes no Mar Egeu, informou a polícia portuária grega.

As autoridades gregas não ofereceram por ora detalhes sobre o acidente, que ocorreu em frente à costa da ilha de Chios, perto da Turquia.

O choque envolveu uma "embarcação de patrulha da polícia portuária" e uma "lancha" de alta velocidade, disse um funcionário da guarda-costeira grega à AFP.

Dois membros da guarda-costeira foram levados ao hospital e 24 migrantes foram resgatados, segundo as autoridades.

Sete crianças e uma mulher grávida estão entre os feridos, informou a mídia grega.

A emissora pública ERT indicou que a patrulha deu um sinal de advertência após avistar a embarcação de migrantes, mas esta tentou fugir.

Trata-se da tragédia mais recente de um barco de migrantes na região do Mediterrâneo. Todos os anos, um grande número de pessoas tenta cruzar esta rota marítima para chegar à Europa.

No início de dezembro, 17 pessoas foram encontradas mortas após o naufrágio da embarcação em frente à ilha de Creta (sul) e outras 15 foram dadas como desaparecidas.

A agência da ONU para os refugiados disse em novembro que mais de 1.700 pessoas morreram ou desapareceram em 2025 nas rotas migratórias para a Europa no Mediterrâneo e no Atlântico, em frente à costa da África Ocidental.

