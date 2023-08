Colisão de helicópteros deixa três mortos na Califórnia; vídeo

A- A+

Três pessoas morreram após dois helicópteros colidirem no ar enquanto combatiam um incêndio no Condado de Riverside, nos Estados Unidos. Ao todo, seis aeronaves haviam sido mobilizadas para extinguir o fogo, que começou no domingo e se alastrou para a vegetação em Cabazon, na Califórnia.

— Enquanto estavam envolvidos no combate ao incêndio, dois helicópteros colidiram. O primeiro conseguiu pousar em segurança nas proximidades, mas infelizmente o segundo caiu tragicamente, e todos os três tripulantes faleceram — disse David Fulcher, chefe da região sul do CalFire, a agência de combate a incêndios do estado.

As vítimas, que não foram identificadas, incluíam um piloto contratado, um chefe de divisão do CalFire e um capitão da organização, informou Fulcher. Equipes de segurança chegaram ao local do acidente por volta das 19h20 deste domingo, e não ficou claro se uma área queimada no local foi resultado dos incêndios em curso ou do impacto da colisão.

— Gostaria de expressar nossas mais profundas condolências e tristeza às famílias e colegas das vítimas. Foi uma perda trágica para a comunidade de bombeiros, o CalFire e o Departamento de Bombeiros do Condado de Riverside. Perdemos três indivíduos excepcionais. Três pais, três maridos, três amigos, três filhos — declarou Fulcher.



Ainda segundo ele, a aeronave estava sob contrato com o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia. De acordo com Richard Cordova, oficial de informação do CalFire, o helicóptero “era chamado quando necessário”, e costumava ser utilizado “em incidentes maiores em todo o estado”, bem como para “fortalecer o programa aéreo”.

