MUNDO Colisão de nave da Nasa com um asteroide pode ter alterado sua forma, indica estudo A primeira experiência de defesa planetária do mundo foi considerada um triunfo: a órbita do asteroide encolheu 33 minutos, muito acima do limite mínimo de 73 segundos

Em 2022, quando a nave espacial de 325 milhões de dólares da Nasa colidiu com um asteroide chamado Dimorphos a 22 mil km por hora, gritos e aplausos irromperam na Terra. A missão Double Asteroid Redirection Test (DART) da NASA teve como alvo deliberado Dimorphos para mudar a sua órbita em torno do asteroide maior Didymos como uma espécie de ensaio geral para frustrar uma rocha espacial mortal que algum dia poderia dirigir-se para a Terra.

A primeira experiência de defesa planetária do mundo foi considerada um triunfo: a órbita do asteroide encolheu 33 minutos, muito acima do limite mínimo de 73 segundos.

Mas o que a equipe do DART não percebeu foi o quão bizarramente Dimorphos respondeu àquele soco. Um novo estudo, publicado nesta segunda-feira na Nature Astronomy, concluiu que o DART atingiu Dimorphos com tanta força que o asteroide mudou de forma.

Simulações do impacto sugerem que a morte da sonda não escavou uma cratera normal em forma de tigela. Em vez disso, deixou para trás algo que lembra um amassado. E embora o impacto artificial tenha lançado milhões de toneladas de rocha no espaço, muitas delas caíram de volta para os lados como enormes maremotos. Ele ampliou Dimorphos, transformando-o de um orbe atarracado em um oval de topo achatado — como um doce M&M.

O fato de o asteroide ter agido como um fluido se deve à sua composição peculiar. Não é uma rocha sólida contígua, mas sim “um monte de areia”, disse Sabina Raducan, cientista planetária da Universidade de Berna, na Suíça, e principal autora do estudo. E um asteroide de baixa densidade, mal mantido unido pela sua própria gravidade, nunca responderia de maneira direta quando uma espaçonave do tamanho de uma van voasse em sua direção.





A resposta de Dimorphos está “completamente fora do domínio da física tal como a entendemos” na nossa vida quotidiana, disse Cristina Thomas, líder do grupo de trabalho de observações da missão na Universidade do Norte do Arizona, que não esteve envolvida no estudo. E “isto tem implicações abrangentes para a defesa planetária”.

O DART mostrou que uma pequena espaçonave pode desviar um asteroide. Mas o estudo indica que a queda de uma rocha espacial igualmente desarticulada com demasiada força corre o risco de a fragmentar, o que, numa emergência real de asteroides, poderia criar vários asteroides ligados à Terra.

A defesa planetária, como conceito, funciona claramente. “Sabemos que podemos fazê-lo”, disse Federica Spoto, investigadora de dinâmica de asteroides no Centro de Astrofísica de Harvard e Smithsonian, que não esteve envolvida no novo estudo. “Mas temos que fazer isso direito.”

Dimorphos foi escolhido para ser o alvo do DART por inúmeras razões. Uma das mais importantes foram as suas dimensões: com 170 metros de diâmetro, tem o tamanho certo de uma variante comum de asteroide rochoso que poderia facilmente aniquilar uma cidade.

Por ser tão pequeno e, portanto, difícil de observar da Terra, pouco se sabia sobre Dimorphos antes que o DART o vislumbrasse de perto durante a aproximação terminal da espaçonave. Mas muitos cientistas suspeitaram que se tratava de uma pilha de escombros, uma coleção de pedras espaçadas.

As poucas missões espaciais que visitaram asteroides de tamanhos semelhantes – mesmo aqueles com composições geológicas diferentes – também descobriram que lhes faltava coesão. Isso faz com que eles se comportem de maneira estranha. Por exemplo, quando a nave espacial OSIRIS-REx da NASA pousou brevemente na superfície do asteróide Bennu para roubar uma amostra, afundou-se quase completamente nela, como se estivesse mergulhando num poço de bolas de plástico.

O fato de a colisão do DART ter derrubado Dimorphos demonstrou de forma tão significativa que desviar esses tipos de asteroides pode ter sucesso mesmo quando suas propriedades são em grande parte desconhecidas de antemão.

Mas as primeiras observações feitas por telescópios terrestres, observatórios espaciais e pelo LICIACube (um pequeno satélite que viajou junto com a nave espacial DART) sugeriram que Dimorphos reagiu com drama inesperado a este acto de vandalismo interplanetário.

“Muito material foi jogado fora”, disse Thomas. Dimorphos foi rapidamente envolvido por um enxame de pedras e seguido por uma cauda semelhante a um cometa de 32 mil quilômetros de comprimento que persistiu por meses.

Que outras surpresas Dimorphos pode ter reservado? Hera, uma missão da Agência Espacial Europeia será lançada em outubro e chegará a Dimorphos no final de 2026 para inspecionar os destroços do asteroide.

Mas o Dr. Raducan estava impaciente e decidiu, em vez disso, prever o que Hera poderia descobrir. A sua equipa realizou simulações do impacto, na esperança de ver qual o resultado virtual que melhor se adequava às fugazes observações pós-impacto feitas de Dimorphos. A falta de uma cratera clássica e de um asteroide transmogrificado não é o que a maioria dos astrônomos previu.

Tal como os seus irmãos asteroides anteriormente explorados, Dimorphos respondeu de uma forma inesperada ao ser furiosamente cutucado por um robô. Isso significa que se o mundo necessita de ser salvo de uma pilha de escombros que se aproxima, não podem ser feitas suposições.

“Precisamos de mais missões espaciais para asteroides”, disse Raducan. “Só porque impactamos um asteroide não significa que todos eles se comportarão da mesma forma.”

