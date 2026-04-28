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Tragédia Colisão de trens na Indonésia deixa 15 mortos e vários feridos "Pensei que ia morrer", contou Sausan Sarifah, de 29 anos

O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, tentou nesta terça-feira (28) uma investigação após as questões de dois trens nas imediações da capital Jacarta, que deixou 15 mortos e quantidades de feridos.

O acidente aconteceu perto da estação de Bekasi Timur, a 25 km de Jacarta, quando um trem de longa distância colidiu com uma composição que estava parado na via.

Na manhã de terça-feira, as autoridades encerraram uma operação de resgate após 12 horas, enquanto os socorristas abriam caminho entre os vagões destruídos.

“Não há mais vítimas para encontrar”, declarou em entrevista coletiva o diretor da agência de resgate da Indonésia, Mohamad Syafii.

O ministro da Infraestrutura, Agus Harimurti Yudhoyono, disse que o número de mortos subiu para 15, ao atualizar um balanço anterior da empresa ferroviária estatal KAI que citou 14 óbitos.

Segundo o ministro, 88 pessoas ficaram feridas.

Uma sobrevivente relatou à AFP os momentos de terror que viveu depois que um trem de longa distância se chocou contra a composição de proximidade em que estava, que havia parado sobre os trilhos.

“Pensei que ia morrer”, contou Sausan Sarifah, de 29 anos, de sua cama no hospital RSUD Bekasi, onde foi internada com um braço quebrado e um corte profundo em uma coxa.

"Não tivemos tempo de nos levantarmos para sair e todo o mundo ficou amontoado dentro do trem, esmagados uns contra os outros. Não sei como está a pessoa que estava embaixo de mim", acrescentou.

Seu temor era morrer asfixiado na aglomeração de pessoas e que algumas pessoas que ficaram presas embaixo não sobreviveram ao acidente.

O presidente Prabowo Subianto visitou nesta terça-feira pacientes hospitalizados em Bekasi e expressou condolências aos parentes das vítimas fatais.

Além da "investigação imediata", ele planejou a construção de "postos de vigilância ou passarelas elevadas" nesta área da rede ferroviária.

Segundo Franoto Wibowo, porta-voz da KAI, um táxi aparentemente esbarrou no trem metropolitano em um cruzamento entre a ferrovia e a rodovia, o que fez com que parasse nos trilhos, onde foi atingido.

Segundo o chefe de polícia de Jacarta, Asep Edi Suheri, um trem de longa distância colidiu com o último vagão da outra composição, reservado para mulheres.

No meio da noite, as equipes de resgate pediam cilindros de oxigênio, enquanto as ambulâncias aguardavam em uma fila sinuosa, com as luzes de emergência acesas.

As 240 pessoas a bordo do trem de longa distância foram removidas sãs e salvas, anunciaram as autoridades.

Os acidentes de transporte são frequentes nesse país do Sudeste Asiático, um vasto arquipélago onde os ônibus, trens e aviões carecem da necessidade de manutenção.

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