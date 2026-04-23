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Tragédia Colisão de trens na Dinamarca deixa 17 feridos, cinco deles em estado grave "Dois trens colidiram e houve uma grande mobilização da polícia e dos serviços de emergência", afirma um porta-voz da força de segurança

Uma investida frontal de dois trens na manhã desta quinta-feira (23) entre as cidades dinamarquesas de Hillerød e Kagerup, quase 40 quilômetros ao norte de Copenhague, deixou 17 pessoas feridas, cinco delas em "estado crítico".

Um comunicado da polícia classificou o ocorrido como um “acidente grave”. Um porta-voz da força de segurança disse à AFP que todos os passageiros foram retirados dos trens.

“Dois trens colidiram e houve uma grande mobilização da polícia e dos serviços de emergência”, afirma um comunicado.

O policial Morten Pedersen afirmou que não é possível “fornecer, no momento, qualquer detalhe sobre as causas do acidente”.

O porta-voz dos serviços de emergência, Tim Simonsen, disse à AFP que o alerta foi recebido às 6h30 (1h30 de Brasília).

“Foi uma colisão frontal e há feridos entre os passageiros”, disse.

A prefeita do município vizinho de Gribskov, Trine Egetved, comentou no Facebook que alguns feridos foram transportados de helicóptero para o hospital da cidade.

A área foi isolada pela polícia.

"Este trem é utilizado por muitos moradores de Gribskov, trabalhadores e estudantes. Os serviços de emergência trabalham sem pausa. Estamos tentando esclarecer o que aconteceu e garantir que todos recebam a ajuda necessária", acrescentou a prefeita.

Os acidentes ferroviários são raros na Dinamarca, mas em 2019 uma investigação que envolveu um trem de passageiros deixou oito mortos e 16 feridos. Em agosto de 2025, uma pessoa morreu após uma colisão entre um trem e um veículo agrícola.

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