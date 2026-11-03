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RECIFE Colisão de van de transporte de pacientes com caminhões deixou oito feridos, incluindo duas crianças Total de feridos foi confirmado em nota divulgada pela prefeitura de São Bento de Una, município do Agreste pernambucano de onde a van vinha

Oito pessoas ficaram feridas na colisão de uma van que fazia o transporte de pacientes de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e dois caminhões. O sinistro aconteceu no quilômetro 7 da BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife, no sentido capital, na manhã desta terça-feira (3).

O total de feridos foi confirmado em nota divulgada pela prefeitura de São Bento de Una, município do Agreste pernambucano de onde a van vinha. Segundo a gestão, o veículo transportava 20 pacientes. Dos oito feridos, um está em estado mais grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou atendimento a seis dessas oito vítimas: duas crianças, de 3 e 4 anos, e uma mulher de 24 anos, encaminhados para o Hospital da Restauração, no Derby, Centro do Recife; duas idosas, de 73 e 60 anos, levadas para o Hospital Getúlio Vargas, no Cordeiro, Zona Oeste da capital; e uma sexta vítima, não identificada removida pelos bombeiros.

Os outros dois pacientes que ficaram feridos não foram identificados. Ainda na nota, a prefeitura de São Bento do Una afirmou que "segue acompanhando o caso e prestando assistência aos envolvidos".

Tombamento

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que, após um pneu de um dos caminhões estourar, o motorista encostou o veículo na faixa da direita da rodovia, com o pisca-alerta ligado. Depois disso, o outro caminhão tentou desviar do automóvel, o atingiu e colidiu com a van, que tombou na via.



"Os três motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal", completou.



Os veículos estão junto ao meio-fio e a rodovia segue liberada, mas com trânsito lento. A PRF permanece no local.

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