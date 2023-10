Colisão em Boa Viagem, nesta terça (17), deixa feridos, incluindo uma criança de cinco anos

A- A+

Uma mulher de 25 anos e uma criança de cinco estão entre as vítimas que receberam atendimento médico após colisão entre dois veículos, registrada no final da tarde desta terça-feira (17), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.



O acidente ocorreu por volta das 17h, na avenida Conselheiro Aguiar, nas imediações da Galeria Centro Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os carros envolvidos eram uma BMW e um Kwid. Quatro viaturas da corporação foram deslocadas para o local.





As duas vítimas, mãe e filha, receberam os primeiros atendimentos, com a criança sendo conduzida à UPA da Imbiribeira, apresentando escoriações no ombro esquerdo, e a mulher, com queixas de dores nas costas e no ombro esquerdo, foi levada à UPA dos Torrões.

Ainda segundo a corporação, houve a retirada da condutora do Kwid das ferragens e outras vítimas envolvidas no acidente foram socorridas pelo Samu.

