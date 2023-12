A- A+

Na tarde desta terça-feira (26), um caminhão e uma moto colidiram em Ipojuca - município da Região Metropolitana do Recife - na altura da PE-60. Duas pessoas morreram no local.

Uma das vítimas morreu antes da chegada do atendimento do Samu Ipojuca ou do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Ela não teve idade ou sexo informados.

Já a segunda vítima foi um menino de 12 anos que morreu durante o atendimento das equipes de saúde.

O acidente aconteceu por volta das 14h14.

