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SINISTRO

Ouricuri: motorista de ambulância, paciente e acompanhante morrem após colisão com bitrem na BR-316

Sinistro aconteceu na madrugada desta terça-feira (7), por volta das 3h30

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Colisão entre ambulância e bitrem e deixa três mortos na BR-316, próximo a Ouricuri Colisão entre ambulância e bitrem e deixa três mortos na BR-316, próximo a Ouricuri  - Foto: PRF / Divulgação

Um sinistro de trânsito envolvendo uma ambulância e uma carreta bitrem deixou três mortos na madrugada desta terça-feira (7), na BR-316, próximo ao povoado de Santa Rita, em Ouricuri, no Sertão do Araripe de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência teria acontecido por volta das 3h30, quando a ambulância, que transportava uma paciente, se chocou de frente com o bitrem. 

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"A suspeita é de que a ambulância entrou na contramão da rodovia", segundo a PRF.

Ambulância colide com bitrem e deixa três mortos no Sertão do AraripeColisão entre ambulância e bitrem e deixa três mortos na BR-316, próximo a Ouricuri - PRF / Divulgação

A corporação informou ainda que tanto o condutor da ambulância quanto a paciente e seu acompanhante morreram ainda no local.

A PRF disse também que a equipe no local recebeu a informação de que o motorista do bitrem acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e saiu do trecho do sinistro em seguida.

Após a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC), o caso segue agora para a Polícia Civil, que deve investigar o ocorrido. 

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