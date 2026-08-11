Colisão entre caminhões deixa dois mortos e dois feridos na BR-424, em Caetés

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Uma colisão entre dois caminhões deixou duas pessoas mortas e duas feridas na BR-424, no município de Caetés, no Agreste de Pernambuco.



O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta terça-feira (11), por volta das 8h15, no quilômetro 71 da rodovia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada para a ocorrência, a colisão envolveu um caminhão que transportava tijolos e um caminhão-pipa.



A suspeita é de que o caminhão com tijolos realizava uma ultrapassagem na rodovia quando o acidente aconteceu.



O veículo com tijolos acabou tombado e atravessado na pista, bloqueando o trafego na área, enquanto o caminhão-pipa foi parar no acostamento.

Com a colisão, os dois passageiros do caminhão com tijolos morreram ainda no local.



Já os condutores dos dois veículos ficaram feridos e foram encaminhados para unidades de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.



A PRF detalhou que o motorista do caminhão-pipa chegou a realizar o teste do bafômetro e o resultado foi normal, ou seja, não foi identificado o consumo de álcool.



Além da PRF, o Corpo de Bombeiros também foi acionado ao local. A Polícia Civil de Pernambuco deve investigar o sinistro de trânsito.

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