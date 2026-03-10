A- A+

Região Metropolitana do Recife Colisão entre carreta e caminhão caçamba deixa feridos na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho Vítimas, que não tiveram os nomes e idades divulgados, foram encaminhadas ao Hospital da Restauração

Uma colisão entre uma carreta e um caminhão caçamba deixou feridos no quilômetro 102,6 da BR-101, no bairro da Charneca, no Cabo de Santo Agostinho, na tarde desta terça-feira (10).



Imagens mostram os veículos danificados após o acidente que aconteceu na via sentido Palmares.



A Polícia Rodoviária Federal informou que uma carreta saiu da Charneca e, ao acessar a rodovia, passou direto e atingiu um caminhão caçamba que estava estacionado em uma borracharia.

"O motorista e a passageira da carreta ficaram feridos e foram encaminhados de ambulância para uma unidade de saúde. Um pedestre ficou ferido com traumatismo cranioencefálico e outras fraturas e foi socorrido pelo helicóptero da PRF e pelo Samu Recife para o Hospital da Restauração", afirmou a corporação.

Veja também