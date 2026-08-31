zona oeste
Colisão entre carreta e motocicleta em viatudo da BR-101 provoca congestionamento no Recife
Samu foi acionado para o sinistro de trânsito e está em atendimento no local do ocorrido
Polícia Rodoviária Federal (PRF) atua na ocorrência na BR-101 - Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco
Um sinistro de trânsito no viaduto próximo à reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na BR-101, na Zona Oeste do Recife, provoca congestionamento quilométrico na pista sentido bairro da Guabiraba, na tarde desta segunda-feira (31).
A reportagem da Folha de Pernambuco esteve no local por volta das 12h50 e verificou que a colisão envolveu uma carreta e uma motocicleta. Não há informações sobre feridos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atua na ocorrência.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que também foi acionado para o sinistro de trânsito envolvendo caminhão e moto, às 12h44, e está em atendimento no local do ocorrido.