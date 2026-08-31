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zona oeste

Colisão entre carreta e motocicleta em viatudo da BR-101 provoca congestionamento no Recife

Samu foi acionado para o sinistro de trânsito e está em atendimento no local do ocorrido

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Polícia Rodoviária Federal (PRF) atua na ocorrência na BR-101Polícia Rodoviária Federal (PRF) atua na ocorrência na BR-101 - Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Um sinistro de trânsito no viaduto próximo à reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na BR-101, na Zona Oeste do Recife, provoca congestionamento quilométrico na pista sentido bairro da Guabiraba, na tarde desta segunda-feira (31).

A reportagem da Folha de Pernambuco esteve no local por volta das 12h50 e verificou que a colisão envolveu uma carreta e uma motocicleta. Não há informações sobre feridos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atua na ocorrência.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que também foi acionado para o sinistro de trânsito envolvendo caminhão e moto, às 12h44, e está em atendimento no local do ocorrido.

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