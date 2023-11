A- A+

LITORAL SUL Colisão entre carretas provoca engarrafamento na BR-101, no Cabo Acidente foi causado pelo derramamento de óleo de um caminhão

Duas carretas colidiram, na manhã desta terça-feira (28), após um caminhão que transportava óleo derramar a carga na pista, no quilômetro 107 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul de Pernambuco. Ninguém ficou ferido, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um caminhão baú não conseguiu frear e saiu da pista. Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 5h30.

O trânsito ficou complicado e foi liberado por volta das 11h20. O congestionamento chegou a dois quilômetros. Um desvio foi feito no sentido Litoral Sul para os motoristas.

Veja também

GREVE Tarcísio reafirma privatizações e diz que greve não impedirá estudos