CURADO Colisão entre carro e bicicleta mata homem na BR-232, no Recife Ciclista morreu ainda no local, segundo PRF e Samu, acionados para a ocorrência

Um homem de 50 anos morreu, na manhã desta quinta-feira (13), após uma colisão entre a bicicleta em que andava e um carro.

O sinistro aconteceu por volta das 5h, no quilômetro 5 da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

O ciclista morreu no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência por volta das 5h10.

A PRF também disse que o motorista do carro permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que não acusou o consumo de bebida alcoólica.

Ainda não se sabem as circunstâncias do sinistro, que deverão ser apontadas por inquérito policial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou ter recebido o chamado às 5h34. A morte do homem, no entanto, aconteceu antes do atendimento da equipe.

O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) também foram acionados.

