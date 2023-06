Carro na contramão colide com caminhão e deixa três mortos em Salgueiro

A- A+

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou três pessoas mortas na BR-116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, na manhã dessa terça-feira (13).



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), vestígios encontrados no local apontam que o carro com três ocupantes entrou na contramão da rodovia e colidiu frontalmente com um caminhão.



O acidente ocorreu por volta das 7h20, no km 49 da via. Após o impacto da batida, o carro de passeio pegou fogo. Segundo a PRF, os três ocupantes do veículo morreram no local. Os corpos foram carbonizados.





A corporação informou que o motorista do caminhão não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal.

Foto: Divulgação/PRF



Também estiveram no local o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil do Estado vai investigar o caso.

