MADALENA Colisão entre carro e caminhão na Zona Oeste do Recife mata duas pessoas Vítimas ficaram presas entre as ferragens. Samu e Bombeiros foram ao local

Dois ocupantes de um carro de passeio, um homem e uma mulher, morreram, na madrugada desta segunda-feira (4), após uma colisão do veículo com um caminhão, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h para a ocorrência, no cruzamento da avenida José Osório com a rua Visconde de Albuquerque. Duas equipes da corporação foram enviadas para retirar os corpos das vítimas das ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou equipe às 5h21 e atendeu o motorista do caminhão, que foi posteriormente transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Imagens no local do acidente mostram o carro de passeio completamente destruído. O veículo, jogado contra uma árvore na colisão, ficou sem o teto. Ainda não se sabem as circunstâncias da batida, que serão investigadas pela Polícia Civil.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) enviou equipe ao local. O trânsito ficou complicado e um trecho precisou ser interditado.

