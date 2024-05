Colisão entre carro e caminhonete deixa um morto e dois feridos, em Quipapá, na Mata Sul

A- A+

Uma colisão frontal entre um carro modelo Caravan e uma caminhonete Saveiro resultou em uma morte, no km 129, da BR-104, no município de Quipapá, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na manhã do sábado (11). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que o motorista da caminhonete entrou na contramão da rodovia.

O Caravan ficou totalmente destruído. Já a Saveiro teve a parte frontal quase toda atingida pelo impacto da batida.

O condutor do carro faleceu na hora, já o motorista e o passageiro da caminhonete ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Maria Digna Pessoa de Mello, que fica no mesmo município onde aconteceu o sinistro.



O condutor, que não teve nome divulgado, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Posteriormente, ele foi encaminhado para o Hospital Regional do Agreste, que fica em Caruaru.

Em nota, a PRF disse que o Instituto de Criminalística e o Instituto de Médico Legal (IML) também estiveram no local. O caso segue em investigação por parte da Polícia Civil de Pernambuco.

Veja também

Terras Indígenas Polícia Federal fecha três garimpos em Terra Indígena Kayapó no Pará