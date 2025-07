A- A+

Belo Jardim Colisão entre carro e caminhonete no Agreste mata duas pessoas e cinco feridas Batida ocorreu nesse domingo (6) no quilômetro 185 da BR-232, em Belo Jardim

Uma colisão envolvendo um carro e uma caminhonete na noite desse domingo (6) matou duas pessoas e deixou cinco feridas na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o carro estava sendo conduzido por uma pessoa inabilitada e entrou na contramão da rodovia para realizar ultrapassagem em local proibido.

Duas pessoas não resistiram e morreram no local. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.



Segundo a PRF, as vítimas fatais foram um passageiro do veículo e uma passageira da caminhonete.

A Polícia Rodoviária Federal informou que foi acionada por volta das 18h30 do domingo (6) para um acidente entre um carro e uma caminhonete. Foto: Divulgação / PRF

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, as cinco pessoas feridas foram levadas para o Hospital de Belo Jardim pelas equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Uma delas segue em estado grave.

O motorista da caminhonete realizou o teste do bafômetro na via e o resultado não constatou consumo de álcool. Já o motorista do carro estava entre os feridos e não conseguiu fazer o teste.

Além da PRF, equipes do Instituto de Criminalística, Polícia Civil de Pernambuco e IML compareceram ao local para realizar os procedimentos cabíveis.



