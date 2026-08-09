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Agreste Colisão entre carro e carreta deixa motorista e dois filhos adolescentes mortos em São Caetano Sinistro de trânsito aconteceu no quilômetro 151,3 da rodovia

Uma grave colisão frontal entre um carro e uma carreta deixou um homem e seus dois filhos mortos na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco.



O sinistro de trânsito aconteceu no quilômetro 151,3 da rodovia, na noite da última sexta-feira (7).

Carro teria acessado a contramão da pista | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o carro acessou a contramão da pista.



"A carreta ainda tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão", informou a corporação.

Com o impacto, o condutor e os dois passageiros do carro morreram na área.



"O motorista tinha 49 anos e os dois passageiros eram um casal de adolescentes, que não foram identificados no local. A equipe recebeu a informação que eram pai e filhos", afirmou a PRF.



O motorista da carreta não se feriu, permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal.

Além da PRF, atuaram na ocorrência o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil vai investigar o caso.

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