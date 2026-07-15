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CENTRO DO RECIFE Colisão entre carro e micro-ônibus afeta trânsito no Derby nesta quarta-feira (15) Sem registros de vítimas ou feridos, o acidente impactou a mobilidade na região e provocou congestionamento por mais de duas horas

Um sinisto de trânsito envolvendo um automóvel e um micro-ônibus do Exército Brasileiro foi registrado na manhã desta quarta-feira (15), por volta das 8h30, na Rua Jenner de Souza, no bairro do Derby, Centro do Recife.

A ocorrência mobilizou agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), que atuaram no local para garantir a segurança viária, organizar o fluxo de veículos e amenizar os impactos na mobilidade durante o atendimento e a realização da perícia.

Por conta da colisão, a faixa da direita, direcionada aos veículos de passeio, precisou ser interditada temporariamente.

O acidente mobilizou equipes da CTTU para organizar o trânsito | Foto: John Cartana/Folha de Pernambuco

Apesar da restrição e do tráfego lento, a faixa exclusiva para circulação dos ônibus do sistema BRT permaneceu funcionando durante toda a operação.

As equipes da CTTU continuaram no local orientando os condutores e monitorando o tráfego até a conclusão dos procedimentos. A via foi totalmente liberada por volta das 10h.

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