Seg, 23 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SINISTRO

Colisão entre carros e caminhão deixa dois mortos e dois feridos em Araripina, Sertão de PE

Em imagens cedidas à imprensa pela PRF, é possível ver o cenário de destruição após o sinistro

Reportar Erro
Colisão entre carros e caminhão deixa dois mortos e dois feridos em Araripina, no Sertão de PernambucoColisão entre carros e caminhão deixa dois mortos e dois feridos em Araripina, no Sertão de Pernambuco - Foto: PRF/Divulgação

Colisão entre dois carros e um caminhão deixou dois mortos e dois feridos no quilômetro 5 da BR-316, em Araripina, no Sertão de Pernambuco, nesta segunda-feira (23).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 9h30, a cerca de cinco quilômetros de Marcolândia/PI. Um Siena e um Corolla colidiram frontalmente. 

"Em seguida, o Corolla atingiu um caminhão. A suspeita é de que o Siena acessou a contramão da rodovia", completou a PRF.

Leia também

• Mulher é espancada com chutes na cabeça por ex-companheiro e morre dias depois em Jaboatão

• Arquidiocese denuncia falso bispo que realizou "suposto batismo" em capela no Recife

• PRF apreende 50 mil maços de cigarro paraguaio avaliados em R$ 250 mil; motorista é detido

As duas pessoas que morreram foram o motorista e o passageiro do Siena. Um segundo tripulante do mesmo carro ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Regional de Ouricuri. 

A condutora do Corolla também ficou ferida e foi encaminhada ao mesmo hospital.

Já o motorista do caminhão não se feriu. "Ele realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal", explicou a PRF.

Em imagens cedidas à imprensa pela PRF, é possível ver o cenário de destruição após o sinistro. Os dois carros aparecem com a parte frontal completamente destruída após a colisão.

Colisão entre carros e caminhão deixa dois mortos e dois feridos em Araripina, Sertão de PE Colisão entre carros e caminhão deixa dois mortos e dois feridos em Araripina, no Sertão de Pernambuco | Foto: PRF/Divulgação 

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A PRF permanceu no local até a chegada do Instituto de Criminalística (IC).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter