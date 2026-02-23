A- A+

SINISTRO Colisão entre carros e caminhão deixa dois mortos e dois feridos em Araripina, Sertão de PE Em imagens cedidas à imprensa pela PRF, é possível ver o cenário de destruição após o sinistro

Colisão entre dois carros e um caminhão deixou dois mortos e dois feridos no quilômetro 5 da BR-316, em Araripina, no Sertão de Pernambuco, nesta segunda-feira (23).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 9h30, a cerca de cinco quilômetros de Marcolândia/PI. Um Siena e um Corolla colidiram frontalmente.

"Em seguida, o Corolla atingiu um caminhão. A suspeita é de que o Siena acessou a contramão da rodovia", completou a PRF.

As duas pessoas que morreram foram o motorista e o passageiro do Siena. Um segundo tripulante do mesmo carro ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Regional de Ouricuri.

A condutora do Corolla também ficou ferida e foi encaminhada ao mesmo hospital.

Já o motorista do caminhão não se feriu. "Ele realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal", explicou a PRF.

Em imagens cedidas à imprensa pela PRF, é possível ver o cenário de destruição após o sinistro. Os dois carros aparecem com a parte frontal completamente destruída após a colisão.

Colisão entre carros e caminhão deixa dois mortos e dois feridos em Araripina, no Sertão de Pernambuco | Foto: PRF/Divulgação

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A PRF permanceu no local até a chegada do Instituto de Criminalística (IC).

