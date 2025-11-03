A- A+

PERNAMBUCO Colisão entre carros na BR-232, em Pesqueira, deixa três mortos e uma pessoa ferida De acordo com a PRF, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) vai investigar o caso

Três pessoas morreram em um grave sinistro no km 226 da BR-232, em Pesqueira, Agreste de Pernambuco. A quarta pessoa, uma mulher que não teve nome ou idade informados, foi socorrida para uma unidade de saúde.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou na ocorrência, o sinistro foi uma colisão entre dois carros (Siena e Mobi).

"Os condutores do Siena e do Mobi faleceram no local. A passageira do Siena foi socorrida para um hospital, mas não resistiu e também faleceu", informou a PRF, por meio de nota.

A passageira do Mobi, que foi socorrida para um hospital, não teve estado de saúde divulgado.

De acordo com a PRF, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) vai investigar o caso. A reportagem procurou a corporação em busca de um posicionamento, e aguarda retorno.

