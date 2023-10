Colisão entre dois caminhões deixa sete feridos na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Uma colisão entre dois caminhões deixou sete feridos na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 9h15, no quilômetro 15,8 da BR 232, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido Recife.

Um caminhão tanque colidiu com outro veículo que estava realizando a pintura da pista. O motorista do caminhão tanque ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Após o resgate, foi encaminhado pelo Samu a uma unidade de saúde.

Também ficaram feridos seis trabalhadores que estavam atuando na pintura da via - cinco estavam no veículo e o sexto, na pista. A princípio sem gravidade, eles foram levados pelo Samu para unidades de saúde da região.



O condutor do veículo da pintura foi submetido ao teste do bafômetro, e o resultado foi normal.



