SINISTRO DE TRÂNSITO Colisão entre dois ônibus deixa feridos em Olinda Cinco vítimas foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu

Uma colisão entre dois ônibus da empresa Borborema deixou feridos, na manhã deste sábado (24), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência às 6h45, o sinistro aconteceu na avenida Pan Nordestina, em frente ao Centro Musical de Olinda (Cemo).

Os bombeiros atenderam três vítimas: uma mulher de 32 anos, conduzida ao Hospital da Restauração, no bairo do Derby, área central do Recife; e um homem e uma mulher de 43 anos, encaminhados ao Hospital Tricentenário, em Olinda.

Outras duas vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo o Corpo de Bombeiros.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os dois coletivos ficaram parcialmente destruídos após a batida. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A ocorrência foi finalizada pelos bombeiros às 8h.

Em nota, a Borborema, que afirmou lamentar a ocorrência, disse que os dois veículos operavam na linha 050 - PE-15/Boa Viagem.

"A empresa acionou os órgãos de socorro e uma equipe foi enviada ao local para acompanhar o caso. Ainda não há informações sobre o resultado da perícia", disse a Borborema, acrescentando que "continuará dando todo o suporte necessário às vítimas e aos seus familiares e se coloca à disposição das autoridades competentes a fim de prestar os esclarecimentos e colaborar com a investigação sobre o caso".

