Colisão entre duas motos deixa um homem morto na Estrada da Muribeca, em Jaboatão

Um homem de 39 anos morreu, na noite de quarta-feira (13), na Estrada da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, após uma colisão entre duas motos. O acidente aconteceu por volta das 18h30.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência. O homem, no entanto, morreu no local. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.



Moradores atearam fogo em entulhos, na manhã desta quinta-feira (14), para protestar contra a situação da via. Eles cobram a instalação de lombada para reduzir o risco de acidentes. O Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar as chamas. O protesto, que começou por volta das 6h30, foi encerrado após cerca de uma hora.

