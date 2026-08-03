Colisão entre kombi e carreta deixa uma pessoa ferida na BR-101, na Guabiraba, nesta segunda (3)
Sinistro aconteceu por volta das 5h30, no sentido Paulista
Um sinistro envolvendo uma kombi e uma carreta deixou uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira (3), na BR-101, na altura do bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife.
A ocorrência aconteceu por volta das 5h30, no quilômetro 59 da rodovia, no sentido Paulista.
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Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta realizava uma manobra para entrar em uma empresa às margens da pista, quando uma Kombi, que vinha no mesmo sentido, não conseguiu frear a tempo e colidiu fortemente na traseira do veículo de carga.
Os motoristas dos dois veículos não se feriram. No entanto, o passageiro da Kombi ficou preso às ferragens e, após ser retirado pelas equipes de resgate, precisou ser socorrido para o Hospital Getúlio Vargas (HGV), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.
De acordo com a PRF, as causas e circunstâncias do sinistro ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.