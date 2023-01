A- A+

Mata Norte Motociclista morre em colisão entre moto e viatura da Polícia Militar na BR-408, em Aliança Caso aconteceu por volta das 11h desse domingo (15), no km 33 da pista

Leia também

• Final de semana de festa e folia no Litoral, no Recife e em Olinda; confira

• Confira a agenda de prévias para o Carnaval em Recife e em Olinda

• Em novo recuo, Raquel devolve servidores a prefeituras e tribunais; secretários do Recife estão na lista

Uma colisão envolvendo uma moto e uma viatura da pertencente ao 2º BPM da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) deixou uma pessoa morta na BR-408, em Aliança, na Zona da Mata Norte. O caso aconteceu por volta das 11h desse domingo (15), no km 33 da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a picape S10, da PMPE, colidiu com uma moto CG125 e, posteriormente, em uma árvore. Na ocasião, o motociclista, de 46 anos, que não teve o nome divulgado, morreu no local.



Acidente aconteceu na BR-408. Foto: Divulgação/PRF



Ainda segundo a PRF, na viatura envolvida no acidente estavam dois policiais, que não tiveram ferimentos.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco para saber detalhes do caso, mas a corporação ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Veja também

Estupro Idosa com problemas de saúde é uma das vítimas de anestesista colombiano acusado de estuprar mulher