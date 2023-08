A- A+

PERNAMBUCO Colisão entre moto e viatura do BPRv mata casal na RMR; PM investigará circunstâncias do acidente Comando do batalhão "fará investigação administrativa para apurar todas as circunstâncias que contribuíram para o referido acidente"

Um homem e uma mulher morreram, no final da tarde de domingo (27), após uma colisão entre a moto que estavam e uma viatura do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). O acidente aconteceu nas imediações da Ladeira Liberato, na PE-05, no limite entre São Lourenço da Mata e Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A Polícia Militar de Pernambuco, da qual faz parte o BPRv, disse que a viatura do batalhão seguia para uma ocorrência na Delegacia de Camaragibe, "quando se envolveu em um acidente com uma motocicleta, na qual viajava um casal".

Relatos iniciais indicam que a viatura teria invadido a contramão em alta velocidade quando colidiu com a moto. A PM afirmou que o comando do batalhão "fará investigação administrativa para apurar todas as circunstâncias que contribuíram para o referido acidente". Os policiais que estavam na viatura serão ouvidos.

A polícia também disse que as vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse que a mulher, de 26 anos, chegou a ser encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. O acionamento pelo resgate foi feito por volta das 16h50.

O homem foi removido do local do acidente pelo Corpo de Bombeiros. A corporação disse que o homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata. Os policiais receberam atendimento médico e, segundo a PM, se apresentaram "espontaneamente" na Diretoria de Polícia Judiciária Militar.

A diretoria decidiu abrir um inquérito policial militar para a investigação. A Polícia Civil de Pernambuco também irá investigar o acidente.

