A- A+

Recife Homem morre em colisão entre carros, moto e caminhão na BR-101, no Ibura, Zona Sul do Recife Acidente ocorreu no km 78 da pista sentido Cabo de Santo Agostinho

Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa morta, na manhã desta segunda-feira (19), na BR-101, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 78 da pista sentido Cabo de Santo Agostinho.

Tudo começou quando, por volta das 6h, ocorreu uma colisão traseira entre dois carros no local, sem vítimas.



Em seguida, devido ao acidente, o condutor de um terceiro carro reduziu a velocidade e teve a traseira do veículo atingido por uma moto.

Acidente ocorreu por volta das 6h. Foto: Divulgação/PRF

Segundo a PRF, o motociclista atingiu o veículo, tombou na rodovia e foi atropelado por um caminhão. Ele não resistiu e morreu no local.

Os motoristas do carro e do caminhão realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

A PRF está na área do acidente aguardando o Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML).

Veja também

LATROCÍNIO Acusados de roubo e morte de turista alemão no Centro do Recife passam por audiência de instrução