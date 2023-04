A- A+

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas mortas na PE-22, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na madrugada desta quinta-feira (27).



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, dois homens que estavam em uma motocicleta morreram após o veículo colidir em um poste de eletricidade da via, por volta das 3h.



Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram enviados ao local, segundo informou a Polícia Militar. Uma das vítimas é um homem de 22 anos. O outro não foi identificado.

Os órgãos competentes foram acionados e, após os procedimentos, a via foi liberada.



A moto envolvida no acidente foi levada para a Delegacia de Paulista, onde o caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal.

De acordo com a PCPE, as investigações seguem até os esclarecimentos do fato.

