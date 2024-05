A- A+

Região Metropolitana do Recife Colisão entre múltiplos veículos deixa motociclista morto e garupa ferido na BR-232, no Recife Acidente aconteceu por volta das 8h desta sexta-feira (31), na via sentido Recife

Um acidente envolvendo múltiplos veículos deixou uma pessoa morta e outra ferida, no km 9, da BR-232, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu por volta das 8h desta sexta-feira (31), na via sentido capital pernambucana, nas proximidades do Atacado dos Presentes.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu uma caminhonete, um carro, um caminhão e uma motocicleta. O condutor da moto não resistiu ao impacto da batida e morreu no local.



O garupa da motocicleta ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste do Recife.



Como o nome da vítima não foi divulgado, não é possível verificar o estado de saúde.

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (31), na BR-232. Foto: PRF/Divulgação

A PRF informou que nenhum ocupante dos demais veículos envolvidos ficou ferido. Os condutores realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.



Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) também foram acionados.

Devido ao acidente, somente o acostamento da via sentido Recife ficou liberado para o tráfego, provocando congestionamento na área.

