Colisão entre ônibus e motocicleta deixa um homem morto e uma mulher ferida em Itamaracá

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo um ônibus e uma moto na região de Vila Velha, em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco. A colisão ocorreu neste sábado (22).



A motociclista envolvido no acidente não resistiu ao impacto da batida e morreu no local. A mulher que estava na garupa ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dela.



O motorista do coletivo não ficou ferido.

O corpo do motociclista foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.



