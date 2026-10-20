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Tragédia

Colisão entre ônibus turístico e caminhão deixa 13 mortos no Egito

Feridos foram levados para um hospital em Gizé e foi aberta uma investigação para determinar a causa do acidente, informou o jornal Al Ahram

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Um guindaste remove os destroços de um ônibus turístico após um acidente na rodovia desértica de Gizé, em 20 de outubro de 2026Um guindaste remove os destroços de um ônibus turístico após um acidente na rodovia desértica de Gizé, em 20 de outubro de 2026 - Foto: Khaled Kamel/AFP

Treze pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas em uma colisão entre um caminhão e um ônibus de turismo a oeste do Cairo, informou um meio de comunicação estatal nesta terça-feira (20).

Segundo o jornal Al Ahram, "13 pessoas morreram e 34 ficaram feridas na colisão trágica" em uma rodovia do deserto ocidental que conecta o Cairo a Asiut.

As autoridades liberaram a estrada e um guindaste içou o ônibus, cuja parte dianteira havia sido arrancada, constatou um correspondente da AFP. Os assentos dos passageiros estavam espalhados pela estrada.

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Os feridos foram levados para um hospital em Gizé e foi aberta uma investigação para determinar a causa do acidente, informou Al Ahram.

Os acidentes de trânsito são frequentes no Egito, com quase 6.000 mortos no ano passado, segundo a agência estatal de estatísticas do país.

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