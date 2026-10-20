Colisão entre ônibus turístico e caminhão deixa 13 mortos no Egito
Feridos foram levados para um hospital em Gizé e foi aberta uma investigação para determinar a causa do acidente, informou o jornal Al Ahram
Treze pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas em uma colisão entre um caminhão e um ônibus de turismo a oeste do Cairo, informou um meio de comunicação estatal nesta terça-feira (20).
Segundo o jornal Al Ahram, "13 pessoas morreram e 34 ficaram feridas na colisão trágica" em uma rodovia do deserto ocidental que conecta o Cairo a Asiut.
As autoridades liberaram a estrada e um guindaste içou o ônibus, cuja parte dianteira havia sido arrancada, constatou um correspondente da AFP. Os assentos dos passageiros estavam espalhados pela estrada.
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Os feridos foram levados para um hospital em Gizé e foi aberta uma investigação para determinar a causa do acidente, informou Al Ahram.
Os acidentes de trânsito são frequentes no Egito, com quase 6.000 mortos no ano passado, segundo a agência estatal de estatísticas do país.