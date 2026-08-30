Colisão entre táxi e caminhão deixa motorista ferido na BR-232, em Gravatá
Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 19h30, no quilômetro 87 da rodovia sentido interior
Uma colisão entre um táxi e um caminhão deixou um ferido na noite desse sábado (29), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.
O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 19h30, no quilômetro 87 da rodovia sentido interior.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o táxi atingiu a traseira do caminhão. Imagens mostram o veículo parcialmente destruído após o ocorrido.
"O motorista do táxi ficou ferido e foi encaminhado pelo Samu para o Hospital de Gravatá", informou a corporação.
Leia também
• Metrô do Recife: funcionários sofrem queimaduras após choque durante manutenção
• Saúde e tecnologia formam novo eixo econômico do Recife; leia coluna deste sábado (29)
• Clube das Chicas reúne 30 leitoras, livros e vinhos em encontros literários no Recife
Já o condutor do caminhão não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.
Além da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros também estive no local.