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Agreste

Colisão entre táxi e caminhão deixa motorista ferido na BR-232, em Gravatá

Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 19h30, no quilômetro 87 da rodovia sentido interior

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o táxi atingiu a traseira do caminhãoSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o táxi atingiu a traseira do caminhão - Foto: PRF/Divulgação

Uma colisão entre um táxi e um caminhão deixou um ferido na noite desse sábado (29), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 19h30, no quilômetro 87 da rodovia sentido interior.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o táxi atingiu a traseira do caminhão. Imagens mostram o veículo parcialmente destruído após o ocorrido.

Táxi atingiu a traseira do caminhão | Foto: PRF/Divulgação

"O motorista do táxi ficou ferido e foi encaminhado pelo Samu para o Hospital de Gravatá", informou a corporação.

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Já o condutor do caminhão não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Além da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros também estive no local.

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