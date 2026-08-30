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Agreste Colisão entre táxi e caminhão deixa motorista ferido na BR-232, em Gravatá Sinistro de trânsito aconteceu por volta das 19h30, no quilômetro 87 da rodovia sentido interior

Uma colisão entre um táxi e um caminhão deixou um ferido na noite desse sábado (29), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.



O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 19h30, no quilômetro 87 da rodovia sentido interior.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o táxi atingiu a traseira do caminhão. Imagens mostram o veículo parcialmente destruído após o ocorrido.

Táxi atingiu a traseira do caminhão | Foto: PRF/Divulgação

"O motorista do táxi ficou ferido e foi encaminhado pelo Samu para o Hospital de Gravatá", informou a corporação.

Já o condutor do caminhão não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.



Além da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros também estive no local.

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