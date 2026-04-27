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ACIDENTE Colisão entre trens deixa 7 mortos e dezenas de feridos na Indonésia Acidente ocorreu próximo à estação de Bekasi Timur, a 25 km da capital da Indonésia

Equipes de resgate foram mobilizadas nesta terça-feira (28, data local) para buscar sobreviventes da colisão entre dois trens nas imediações de Jacarta, a capital da Indonésia, que deixou ao menos sete mortos e dezenas de feridos.

O acidente ocorreu próximo à estação de Bekasi Timur, a 25 km da capital da Indonésia.

Anne Purba, porta-voz da operadora ferroviária estatal KAI, disse à televisão local na manhã desta terça (noite de segunda em Brasília) que o choque entre as composições deixou sete mortos e 81 feridos.

A funcionária acrescentou que os socorristas enfrentavam dificuldades para alcançar dois sobreviventes que continuam presos entre os destroços.

Uma sobrevivente relatou à AFP os momentos de terror que vivenciou depois que um trem de longa distância se chocou contra a composição de proximidade em que estava, que havia parado sobre os trilhos.

"Pensei que ia morrer", contou Sausan Sarifah, de 29 anos, de sua cama no hospital RSUD Bekasi, onde foi internada com um braço quebrado e um corte profundo em uma coxa.

"Não tivemos tempo de nos levantarmos para sair e todo o mundo ficou amontoado dentro do trem, esmagados uns contra os outros. Não sei como está a pessoa que estava embaixo de mim", acrescentou.

Seu temor era morrer asfixiada na aglomeração de pessoas, e que alguns dos que ficaram presos na parte de baixo não sobreviveriam.

Segundo Franoto Wibowo, outro porta-voz da KAI, um táxi aparentemente esbarrou no trem de proximidade em uma passagem de nível, o que fez com que parasse nos trilhos, onde foi atingido.

Segundo o chefe de polícia de Jacarta, Asep Edi Suheri, um trem de longa distância colidiu com o último vagão do outro comboio, reservado para mulheres.

O vice-presidente da Câmara dos Deputados da Indonésia, Sufmi Dasco Ahmad, advertiu que o balanço de vítimas pode aumentar.

No meio da noite, as equipes de resgate pediam cilindros de oxigênio, enquanto as ambulâncias aguardavam em uma fila sinuosa, com as luzes de emergência acesas.

O acidente causou "danos importantes em vários vagões", ressaltou a agência de busca e resgate de Jacarta em um comunicado.

As 240 pessoas a bordo do trem de longa distância foram removidas sãs e salvas, assegurou Anne Purba.

Os acidentes de transporte são frequentes nesse país do Sudeste Asiático, um vasto arquipélago onde os ônibus, trens e aviões carecem da manutenção necessária.

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