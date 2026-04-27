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INDONÉSIA Colisão entre trens perto de Jacarta deixa ao menos dois mortos A catástrofe ocorreu perto da estação de Bekasi Timur, a 25 km da capital

A colisão entre dois trens na noite desta segunda-feira (27), perto da capital da Indonésia, Jacarta, causou pelo menos duas mortes, anunciou a companhia ferroviária pública KAI.

“Os registros hospitalares indicam que duas vítimas faleceram”, declarou Franoto Wibowo, porta-voz da KAI, ao canal de televisão Kompas TV, no local do acidente.

A remoção das vítimas, cujo número é desconhecido, continua com a ajuda do exército, dos bombeiros e da agência nacional de busca e resgate, acrescentou.

"Todos os esforços se concentram na evacuação dos passageiros e do pessoal, assim como na atenção às vítimas", declarou, em um comunicado, outra porta-voz da empresa, Anne Purba.

A catástrofe ocorreu perto da estação de Bekasi Timur, a 25 km da capital, segundo a mesma fonte.

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