Colisão entre viatura da PM e motocicleta deixa trânsito lento na avenida Agamenon Magalhães

Uma colisão entre uma viatura da rádio patrulha da Polícia Militar e uma motocicleta, na avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife, deixa o trânsito congestionado no local, na manhã desta quarta-feira (24).



O acidente aconteceu na pista local da via, em frente ao Real Hospital Português, nas proximidades do cruzamento com a rua do Paissandú.



Informações iniciais apontam que os agentes da PM estavam largando de um plantão quando viram homens em uma moto realizando um assalto.



Uma perseguição foi iniciada e a viatura da corporação acabou colidindo com uma moto que não tinha relação com a ocorrência.

O motociclista atingido ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital da Restauração, também na área central da capital. Os suspeitos do assalto conseguiram fugir.



Uma das faixas na pista local permanece bloqueada. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local.

